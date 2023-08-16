Chiusura della rampa di uscita 7 della A6 in direzione Fleury-Mérogis
Data di pubblicazione: 28 maggio 2019
> Che lavoro deve essere fatto?
Riconfigurazione dello svincolo A6 per installare la futura piattaforma.
> Quali sono i passaggi?
1) Chiusura della rampa per installare la zona di lavoro
2) Riconfigurazione dello scambiatore
3) Realizzazione della piattaforma Tram 12 express
> Quanto dura il lavoro?
Da inizio giugno a fine agosto 2019
> Che differenza fa?
Il traffico automobilistico è modificato: si consiglia di prendere l'uscita 7.1 (Grigny, Ris-Orangis) per immettersi sulla RD310 e sulla RD445 (vedi mappa).