Lavori sulla RD257, a Épinay-sur-Orge (ottobre-novembre 2020)

> Che lavoro deve essere fatto?

Costruzione del ponte sulla RD257 e sull'Yvette, su cui circolerà il tram T12.

> Quanto dura il lavoro?

Da venerdì 9 ottobre a giovedì 12 novembre 2020.

> Che differenza fa?

Sulla RD257, il traffico è interrotto tra rue des Rossays (lato Épinay-sur-Orge) e chemin des Tourelles (centro commerciale Carrefour Val d'Orge):

– da venerdì 9 ottobre alle ore 21 a domenica 11 ottobre alle ore 18;

– da martedì 20 a giovedì 22 ottobre, solo di notte, tra le 21 e le 5;

– da lunedì 2 a venerdì 7 novembre, solo di notte, tra le 21 e le 5.

I veicoli con un'altezza superiore a 3,70 metri devono continuare il loro viaggio sull'autostrada A6. Si consiglia quindi un percorso alternativo tramite la D445, la N104, la D46 e la D117.

Per i veicoli leggeri, è previsto un percorso di deviazione attraverso la D256 e la D117.

Per tutta la durata dei lavori e per la sicurezza degli automobilisti e degli accompagnatori sul cantiere, la velocità regolamentare sarà abbassata al livello del cantiere e le corsie di traffico potranno essere ridotte.