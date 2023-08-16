Lavori intorno alla rue de la Grande Borne (ott.2019)

Data di pubblicazione: 25 settembre 2019

> Che lavoro deve essere fatto?

Lavori di spostamento della strada e installazione della piattaforma del tram T12, riqualificazione di un parcheggio.

> Quali sono le fasi del lavoro?

– Taglio alberi, lavori igienico-sanitari, strade, reti varie e illuminazione pubblica.

– Riqualificazione del parcheggio esistente, riparazione di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni.

> Quanto dura il lavoro?

Dal 30 settembre 2019 per un periodo di 7 mesi.

> Che differenza fa?

– Strada a senso unico della rue de la Grande Borne tra il parcheggio Chaufferie e il gruppo scolastico in direzione Viry-Châtillon/Grigny. Una deviazione è proposta da rue des Ateliers (eccetto camion) e dalla RD445 alla RD310.

– Le linee di autobus DM4, DM8 e 420 (fermate La Serpente e Les Solstices) sono deviate verso la voie de la Plaine.

– Rimozione di 56 posti auto durante i lavori. Un parcheggio sostitutivo è allestito vicino al locale caldaia durante i lavori.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi durante i vostri viaggi e vi ringraziamo per la vostra comprensione.