Già più di 14 km di binari posati
Pubblicato su
14. È il numero di chilometri di rotaie già posati sui 20 km della nuova linea tranviaria T12 (tenendo conto del traffico a doppio senso) che costituisce il percorso sulla rete urbana tra Évry-Courcouronnes e Épinay-sur-Orge.
Dalla fine del 2020, le squadre del tram T12 sono state mobilitate per posare le rotaie sui nuovi binari, creati tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes.
- A Évry-Courcouronnes, tutte le rotaie sono state posate dalla tarda primavera 2021 e la pavimentazione stradale è stata completata nell'estate del 2021.
- A Ris-Orangis, la posa delle rotaie è completata tra Avenue de l'Orme à Martin e Avenue Joliot-Curie. Le squadre stanno ora lavorando alla posa delle rotaie fino al Chemin du bois dell'Hôtel Dieu.
- A Grigny, la posa delle rotaie è iniziata nell'agosto 2021 e continua tra la rampa di uscita della A6 verso la RN441 e il Chemin du Plessis.
- A Viry-Chatillon, è completato tra l'incrocio della RD 445 e i Coteaux de l'Orge.
- A Morsang-sur-Orge è attualmente in corso la costruzione di un muro di contenimento fino a Viry-Chatillon. Una volta completata, la posa delle rotaie potrà iniziare su questo settore nel 2022.
- Anche a Savigny-sur-Orge è in corso la costruzione del muro di contenimento lungo la rue des Rossays che precede la fase di posa delle rotaie.
- A Épinay-sur-Orge, le prime rotaie sono state posate in ottobre vicino alla RD 257. Tuttavia, la maggior parte dell'installazione avverrà nel 1 ° trimestre del 2021.
Per quanto riguarda i binari esistenti della RER C, sono in corso lavori di adeguamento per garantire la circolazione del futuro tram.