16 stazioni lungo la linea tram-treno T12!

Per diversi mesi, le squadre sul campo sono state al lavoro per sviluppare le stazioni, questa è una delle pietre miliari del tram-treno T12!

Le stazioni tra Evry-Courcouronnes ed Epinay-sur-Orge sono state costruite di recente, mentre le stazioni esistenti lungo la ferrovia sono state riqualificate, ad eccezione di quelle di Massy-Europe e Champlan progettate da zero.

Marcatore di territorio, le stazioni prefigurano la tua nuova linea tram-treno T12. Con il loro design raffinato e moderno, le stazioni permetteranno ai passeggeri di attendere in condizioni ottimali di comfort e sicurezza:

- Posti a sedere e rifugi in vetro per proteggersi dal freddo, dalla pioggia, dal vento o dal sole;

- Illuminazione costante, a basso consumo, con rilevatore di presenza per modulare la luminosità, su tutte le piattaforme;

- un sistema di videoprotezione e terminali di chiamata di emergenza;

- Servizi ai passeggeri come schermi informativi in tempo reale, vendita di biglietti, visualizzazione della mappa della linea.