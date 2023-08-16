2023, l'anno dei test alla vigilia della messa in servizio del T12!

Il tram-treno T12 sta entrando in una nuova fase decisiva, quella dei test. Ciò consentirà di testare tutto il materiale rotabile in circolazione prima della messa in servizio.

Essenziali per garantire le prestazioni e la sicurezza dell'infrastruttura, nonché il comfort dei passeggeri, i test del tram-treno T12 iniziano questo mese.

Questi test sono divisi in 3 fasi: test statici, test dinamici e funzionamento a secco.

Durante i test statici, tutte le apparecchiature della linea – rotaie, strutture ingegneristiche, cavi di alimentazione, segnalamento, scambi – vengono controllate individualmente per garantirne il corretto funzionamento prima che i primi treni funzionino.

Poi vengono i test dinamici. Consentono di garantire la buona circolazione del tram-treno e il funzionamento dell'infrastruttura durante il passaggio dei treni. Durante questa seconda fase di test, alcuni treni circolano sul percorso per effettuare una serie di test tra cui l'alimentazione, l'impianto frenante e il funzionamento delle luci, i passaggi a livello e la segnalazione luminosa, ecc.

Ciò comporterà, ad esempio, la garanzia che la luce diventi verde quando il tram-treno T12 è in funzione e che anche le luci diventino rosse per automobilisti e pedoni. Si tratterà inoltre di garantire che l'alimentazione elettrica sia sufficiente con più treni che circolano contemporaneamente sulla linea.

Una volta completati tutti i test, può quindi iniziare l'ultimo passaggio, chiamato "camminata in bianco". Servirà come prova generale senza passeggeri a bordo, prima della messa in servizio. Tutti i treni sono messi in condizioni di traffico reali e si fermeranno quindi in ogni stazione, ma sempre senza passeggeri a bordo. Saranno inoltre effettuati test in situazioni degradate (situazioni di crisi).