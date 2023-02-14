20,4 km, sapete a cosa corrisponde questa cifra?

20,4 km è la lunghezza totale del percorso, del futuro tram-treno T12, da Evry-Courcouronnes a Massy Palaiseau.

Dopo circa due anni di lavoro, la posa delle rotaie è stata completata questo mese. Mentre il tram-treno T12 sostituirà la RER C da Massy a Epinay-sur-Orge per oltre 10 km, sono stati creati nuovi binari a sud.

Un totale di 10,4 km di nuovi binari sono stati costruiti per consentire al tram-treno T12 di continuare il suo viaggio in città per servire le città di Morsang-sur-Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis e Evry-Courcouronnes.

Le rotaie sono posate su traversine in calcestruzzo, una soluzione nota per la sua robustezza e longevità. Una volta incuneati e allineati sotto il controllo di un geometra, vengono saldati tra loro da un processo che garantisce una buona resistenza ai sovraccarichi. Il calcestruzzo viene quindi versato per gli immobili. Il tutto è infine rivestito con sedum, una copertura vegetale di facile manutenzione e che richiede poche annaffiature.

Il tram-treno T12 correrà come treno tra le stazioni di Massy-Palaiseau e Petit Vaux e come tram convenzionale nell'area urbana tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes. La linea sarà quindi dotata di treni specifici, in grado di circolare su entrambi i tipi di rotaie e in due diverse modalità di guida.