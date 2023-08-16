Un tram moderno e confortevole

Data di pubblicazione: 17 maggio 2019

23 treni sono stati ordinati da Alstom da Île-de-France Mobilités nei suoi colori per il Tram 12 express. Questo è il DUALIS che sarà in grado di trasportare 251 passeggeri e offrirà più di 95 posti a sedere. Circolerà in unità doppie (due treni assemblati, quindi 502 passeggeri): in totale, il veicolo sarà lungo 85 metri e largo 2,65 metri.

Questo materiale rotabile, inondato di luce naturale grazie alle ampie finestre, sarà confortevole e dotato di prese USB (36 in totale).

Gli utenti con mobilità ridotta avranno due spazi in ogni treno. Per essere accessibile al 100%, il DUALIS è dotato di un pianale ribassato integrale e di un "riempimento del gap", un gradino che si dispiega per riempire lo spazio tra la piattaforma e il predellino.

I treni saranno climatizzati e dotati di un sistema di display a LED interni ed esterni per informare i passeggeri in tempo reale. Inoltre, 10 schermi interni per treno consentiranno una visualizzazione dinamica del piano di linea e delle informazioni. Questo sistema visivo è raddoppiato da un dispositivo di informazione sonora per trasmettere tutte le informazioni relative all'andamento di un viaggio

All'interno dei treni, i sistemi IRIS conteranno il numero di passeggeri. I dati raccolti quotidianamente consentiranno a Île-de-France Mobilités di avere una conoscenza dettagliata del traffico e delle esigenze degli utenti al fine di migliorare continuamente l'offerta e il funzionamento del tram espresso 12.

I treni potranno circolare sia sulla rete ferroviaria nazionale a una velocità massima di 100 km/h che sulla parte urbana a 70 km/h. Combinerà tutte le caratteristiche di un tram convenzionale (scartamento, accelerazione, frenata) e tutte quelle di un treno (velocità massima, equipaggiamento di sicurezza a bordo).

Progettati e assemblati nel sito di Alstom a Valenciennes – Petite-Forêt, questi 23 convogli saranno finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités per un importo di 145 milioni di euro.