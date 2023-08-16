Al centro della linea: l'officina-garage Massy-Palaiseau

5.000 m² è la superficie del futuro laboratorio-garage del tram T12 situato nei comuni di Massy e Palaiseau. Costruito su un terreno di 45.000 m², l'officina-garage ospiterà il posto di comando della linea e sarà il luogo di garage e manutenzione dei treni in servizio. Con un'architettura in linea con il suo ambiente e attrezzature innovative, farà parte di un approccio ambientale sostenibile.

Una prodezza tecnica

Alla fine del servizio, una volta che tutti i passeggeri sono scesi al capolinea Massy-Palaiseau, i tram raggiungeranno l'officina-garage.

Durante una prima fase presso la stazione di servizio, i tecnici effettueranno un'ispezione tecnica dei treni, in particolare controllando il livello della sabbia che migliora l'aderenza delle ruote. I treni passeranno quindi attraverso la stazione di lavaggio e saranno parcheggiati sui binari di stoccaggio, prima che il servizio riprenda la mattina successiva. Se sono necessari interventi più complessi, saranno condotti su una delle sei corsie di fossa. Scavati nel terreno, questi permetteranno di raggiungere la parte inferiore del tram mentre le passerelle daranno accesso al suo tetto, dove si trova tra le altre cose il motore. Pertanto, sarà possibile effettuare diverse riparazioni contemporaneamente.

Torre nella fossa per ripristinare la forma delle ruote e garantire l'aderenza del tram nelle curve, catena di sollevamento, carroponte, cabina di verniciatura per ridipingere eventuali graffi, ecc., L'officina-garage sarà completamente attrezzata per effettuare riparazioni.

Competerà anche con attrezzature tecniche all'avanguardia e avrà una stella indiscussa: la lavatrice. Automatizzerà la pulizia del "naso", vale a dire la cabina in cui è installato il conducente. Di solito, è un agente che lo fa manualmente. In un'unica operazione e con l'85% dell'acqua di lavaggio riciclata, l'intero remo sarà pulito!

Al centro di un ecosistema

Fin dalla progettazione del progetto, vengono presi in considerazione molteplici elementi per creare armonia tra l'edificio e il paesaggio circostante. Tra questi, alcuni sono emblematici:

un parco di 3.000 m² adiacente all'officina-garage sarà dedicato all'orobanche viola, una pianta protetta;

Saranno allestiti posatoi per consentire agli uccelli di ripararsi. Le lucertole potranno continuare ad abitare serenamente la zona;

gli spazi rumorosi saranno isolati da pareti e all'interno dell'officina, i treni non supereranno i 5 km/h, al fine di evitare qualsiasi inquinamento acustico;

la gestione dei rifiuti sarà effettuata in loco in un centro dedicato;

Un'architettura ergonomica, 4.800 m² di tetto verde e una facciata in cemento, metallo e legno, permetteranno all'officina-garage di inserirsi con eleganza e discrezione nel suo ambiente.

Ad oggi, l'officina-garage è in costruzione e sono in corso i lavori per sviluppare le piattaforme ferroviarie. I pali che ricevono la linea aerea di contatto, che fornisce elettricità alla tramvia, sono stati posati e la sanificazione è in corso.