Parc du Château: una località come nessun'altra

6 metri è l'altezza alla quale culminerà la futura stazione aerea Parc du Château, a Morsang-sur-Orge. Una vera prodezza tecnica, sarà l'unica stazione sopraelevata sul percorso, che sarà in parte posizionata sul ponte sopra la RD77.

Provenendo da Épinay-sur-Orge, il tram T12 costeggerà il Parc du Séminaire e accederà al ponte RD77 e alla stazione grazie alle rampe, in costruzione dal 2018.

La futura stazione Parc du Château sarà una risorsa importante per la città, che oggi è servita solo da autobus urbani o RER C a Savigny-sur-Orge. La stazione del tram T12 contribuirà quindi alla rivitalizzazione del territorio e faciliterà notevolmente gli spostamenti per i residenti locali e gli studenti delle scuole Charles-Péguy e Monge, ad esempio.

 

E le opere in tutto questo?

Il ponte RD77 è in costruzione dal 24 agosto fino alla fine di ottobre. Gettato in loco, sarà composto da 26 travi metalliche del peso di quasi 4 tonnellate ciascuna.

Una volta completata la sua costruzione, sarà collegato alle rampe e quindi le sue attrezzature potranno iniziare con l'installazione dei binari del tram T12 in particolare.

I lavori preparatori per la costruzione della stazione aerea sono in corso da diversi mesi. In poche settimane, la cementazione della sua struttura sarà completata e lascerà il posto a diversi mesi di lavori infrastrutturali.

Clicca qui per saperne di più sui lavori in corso su RD77.

Le rampe del ponte RD77 sono in costruzione dal 2018, lungo il Parc du Séminaire. © Claire-Lise Havet
La costruzione del ponte RD77 e della stazione aerea, nel giugno 2020 © Renaud Marion
La costruzione del ponte RD77 e della stazione aerea, nel settembre 2020 © Claire-Lise Havet
La costruzione del ponte RD77 e della stazione aerea, nel settembre 2020 © Claire-Lise Havet
Il ponte sulla RD77 sta prendendo forma, a Morsang-sur-Orge