Parc du Château: una località come nessun'altra

6 metri è l'altezza alla quale culminerà la futura stazione aerea Parc du Château, a Morsang-sur-Orge. Una vera prodezza tecnica, sarà l'unica stazione sopraelevata sul percorso, che sarà in parte posizionata sul ponte sopra la RD77.

Provenendo da Épinay-sur-Orge, il tram T12 costeggerà il Parc du Séminaire e accederà al ponte RD77 e alla stazione grazie alle rampe, in costruzione dal 2018.

La futura stazione Parc du Château sarà una risorsa importante per la città, che oggi è servita solo da autobus urbani o RER C a Savigny-sur-Orge. La stazione del tram T12 contribuirà quindi alla rivitalizzazione del territorio e faciliterà notevolmente gli spostamenti per i residenti locali e gli studenti delle scuole Charles-Péguy e Monge, ad esempio.

E le opere in tutto questo?

Il ponte RD77 è in costruzione dal 24 agosto fino alla fine di ottobre. Gettato in loco, sarà composto da 26 travi metalliche del peso di quasi 4 tonnellate ciascuna.

Una volta completata la sua costruzione, sarà collegato alle rampe e quindi le sue attrezzature potranno iniziare con l'installazione dei binari del tram T12 in particolare.

I lavori preparatori per la costruzione della stazione aerea sono in corso da diversi mesi. In poche settimane, la cementazione della sua struttura sarà completata e lascerà il posto a diversi mesi di lavori infrastrutturali.