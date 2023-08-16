6,5 chilometri di piste ciclopedonali sviluppate

Oltre a migliorare le condizioni di mobilità che consente sul territorio dell'Essonne, il tram T12 mira a promuovere la mobilità dolce e in particolare l'uso della bicicletta.

Sulla rete urbana vengono così predisposte corsie morbide dedicate a pedoni e ciclisti ove possibile, ovvero ovunque lo spazio richiesto sia sufficiente e siano soddisfatte le condizioni di sicurezza.

Alla fine, sono stati sviluppati non meno di 6,5 chilometri di piste ciclabili pedonali, con percorsi continui tra Viry-Chatillon e Évry-Courcouronnes e la creazione di un nuovo collegamento tra il quartiere Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) e l'incrocio della RD257 a Épinay-sur-Orge.

Lungo il tram, sarà quindi possibile circolare in bicicletta o a piedi in sicurezza.

Inoltre, al fine di promuovere l'intermodalità, sono previste anche disposizioni per consentire il passaggio tra i diversi tipi di trasporto: in ogni stazione saranno predisposte attrezzature per l'accoglienza delle biciclette. A Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon (stazione Amédée Gordini), il layout sarà completato da armadietti sicuri per biciclette. In totale, sono stati creati non meno di 250 posti per biciclette.

Scopri i percorsi ciclo-pedonali in foto!