70 persone mobilitate per i test

70 persone stanno lavorando ai test dinamici del tuo tram-treno T12 al culmine dei test.

Dall'inizio dell'anno, il tuo futuro tram-treno T12 è entrato in una nuova fase con l'inizio dei test dinamici. Questi sono iniziati sulla rete ferroviaria e proseguiranno sulla rete urbana dal 24 aprile.

Per garantire questo passo decisivo prima della messa in servizio del tram-treno, un'intera squadra è presente quotidianamente per accompagnare questi test. È diviso tra SNCF per la rete ferroviaria, Ile-de-France Mobilité per la rete urbana e Transkéo per la gestione della linea.

Sulla rete ferroviaria, una ventina di persone lavorano quotidianamente ai test, sotto la direzione del progetto SNCF responsabile dei lavori tra le stazioni di Massy – Palaiseau e Petit Vaux. Altre venti persone, sotto l'autorità di Ile-de-France Mobilités (co-proprietario del progetto) assicurano i test di Epinay-sur-Orge a Evry-Courcouronnes.

Diverse professioni compongono queste due squadre come piloti coordinatori, ingegneri, collaudatori incaricati del segnalamento o responsabili della trazione elettrica.

Per quanto riguarda l'officina-garage e l'esercizio della linea, è un team di quasi 30 persone che è ai comandi, al culmine dei test, composto da macchinisti e supervisori dei treni in circolazione. Tra loro ci sono anche tecnici che assicurano la conformità dei treni in modo che non causino problemi di sicurezza su persone o cose.

Tutti questi professionisti con varie funzioni si completano e si coordinano a vicenda per verificare che il tram-treno T12 funzioni sulla rete ferroviaria e sulla rete urbana senza difficoltà.

Dal 24 aprile, potrai osservare il tuo tram-treno T12 che corre su tutta la linea.