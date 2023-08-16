Tram

700 alberi piantati lungo i binari del tram

Il tram T12 mira a servire il territorio valorizzandolo.

Questa valorizzazione include la progettazione di un progetto paesaggistico.

Così, a seguito della posa delle rotaie effettuate sulla rete tranviaria urbana, tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, è stata possibile avviare la fase di realizzazione del paesaggio.

Ha diversi obiettivi:

  • Piantare non meno di 700 alberi lungo i binari
  • Applicare un rivestimento vegetale sulla piattaforma del tram quando possibile. Il sedum, una pianta che richiede poca manutenzione e irrigazione, viene utilizzato su aree inaccessibili ai pedoni mentre l'erba viene utilizzata sul resto della piattaforma.
  • Vestire i dintorni del tram e delle piste ciclabili con piantagioni di fiori, arbusti
  • Ammorbidire il paesaggio e creare continuità vegetale e paesaggistica lungo la tramvia
  • Fornire agli utenti nuovi percorsi più piacevoli.

Per rispondere a questo, 120 specie vegetali sono state selezionate in base a criteri specifici: il loro adattamento al clima, la loro origine vicino al sito, la loro robustezza, il loro aspetto e anche la loro manutenzione. Tra questi, acero campestre, platano, locusta americana, quercia, salice, ontano o betulla.

Il paesaggio in poche cifre:

  • Circa 700 alberi piantati
  • 50 specie di alberi
  • 120 diverse specie vegetali
  • Più di 50.000 m² di binari vegetati
Strade vegetate rue de la Grande Borne a Viry-Chatillon
Alberi piantati rue de la Grande Borne a Viry-Chatillon
Superficie vegetale della pista vista da vicino
Strade vegetate e alberi piantati viale Joliot Curie a Ris-Orangis
Alberi piantati avenue Delouvrier a Évry-Courcouronnes
Specie vegetali piantate vicino alla stazione Ferme Neuve a Grigny
Pavimentazione dei binari nei pressi della stazione Ferme Neuve a Grigny