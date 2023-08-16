700 alberi piantati lungo i binari del tram
Il tram T12 mira a servire il territorio valorizzandolo.
Questa valorizzazione include la progettazione di un progetto paesaggistico.
Così, a seguito della posa delle rotaie effettuate sulla rete tranviaria urbana, tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, è stata possibile avviare la fase di realizzazione del paesaggio.
Ha diversi obiettivi:
- Piantare non meno di 700 alberi lungo i binari
- Applicare un rivestimento vegetale sulla piattaforma del tram quando possibile. Il sedum, una pianta che richiede poca manutenzione e irrigazione, viene utilizzato su aree inaccessibili ai pedoni mentre l'erba viene utilizzata sul resto della piattaforma.
- Vestire i dintorni del tram e delle piste ciclabili con piantagioni di fiori, arbusti
- Ammorbidire il paesaggio e creare continuità vegetale e paesaggistica lungo la tramvia
- Fornire agli utenti nuovi percorsi più piacevoli.
Per rispondere a questo, 120 specie vegetali sono state selezionate in base a criteri specifici: il loro adattamento al clima, la loro origine vicino al sito, la loro robustezza, il loro aspetto e anche la loro manutenzione. Tra questi, acero campestre, platano, locusta americana, quercia, salice, ontano o betulla.
Il paesaggio in poche cifre:
- Circa 700 alberi piantati
- 50 specie di alberi
- 120 diverse specie vegetali
- Più di 50.000 m² di binari vegetati