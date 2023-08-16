Tram

Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

Vuoi rivelare il tuo senso artistico con il tram-treno T12?

Pubblicato su

In occasione dei test dinamici, i nostri team vi invitano a partecipare alla nostra prossima mostra, rivelando le vostre fotografie più belle dei treni in circolazione!

Il concetto?

–> Immortalare il tram-treno T12 durante i suoi test dinamici,

–> Non esitate a far parlare la vostra immaginazione mettendo in scena il tram-treno grazie a creazioni originali!

Le fotografie più belle saranno pubblicate sulla pagina Facebook ed esposte all'evento inaugurale del tuo tram-treno T12.

Inviaci le tue foto al seguente indirizzo email: [email protected]