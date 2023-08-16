Vuoi rivelare il tuo senso artistico con il tram-treno T12?
In occasione dei test dinamici, i nostri team vi invitano a partecipare alla nostra prossima mostra, rivelando le vostre fotografie più belle dei treni in circolazione!
Il concetto?
–> Immortalare il tram-treno T12 durante i suoi test dinamici,
–> Non esitate a far parlare la vostra immaginazione mettendo in scena il tram-treno grazie a creazioni originali!
Le fotografie più belle saranno pubblicate sulla pagina Facebook ed esposte all'evento inaugurale del tuo tram-treno T12.
Inviaci le tue foto al seguente indirizzo email: [email protected]