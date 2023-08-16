Attenzione, il tram-treno è in fase di test!
In occasione dell'inizio dei test dinamici sulla rete ferroviaria, che prevedono la circolazione dei treni, vi invitiamo a fare attenzione.
In effetti, la circolazione dei treni richiederà una maggiore vigilanza, in particolare per gli utenti in prossimità dei marciapiedi della RER C.
Alcune istruzioni devono essere rispettate per la tua sicurezza:
- Il tram-treno non è molto rumoroso. Sii più vigile intorno ai binari delle stazioni RER C,
- Per la vostra sicurezza, è vietato salire a bordo di uno dei treni in prova.