È il turno della rete urbana, che presto accoglierà i treni in prova

Da maggio proseguono i test dinamici sulla rete urbana tra Épinay-sur-Orge ed Évry-Courcouronnes.

L'occasione per aprire una nuova pagina di test, con l'introduzione dei treni tram-treno T12 sulla rete urbana.

Per la prima volta, i residenti locali potranno vedere i treni in movimento nelle 11 città della linea. Oltre a garantire la circolazione dei treni, lo scopo di questi test è verificare il funzionamento delle apparecchiature durante il passaggio del tram-treno: alimentazione, sistema di frenatura e funzionamento degli incroci e segnalazione luminosa, ecc.

I test consentono inoltre a tutti di familiarizzare con il tram-treno T12. Pedoni, ciclisti, automobilisti: tutti dovranno essere vigili quando si avvicinano al tram, soprattutto agli incroci.

Infatti, nella parte urbana, da Épinay-sur-Orge a Évry-Courcouronnes, il tram-treno T12 è integrato nel cuore della città. La frequenza e la velocità dei treni aumenteranno gradualmente. Si consiglia pertanto cautela in prossimità di strade e incroci. È fondamentale rispettare le regole della strada e prestare attenzione ai semafori e ai segnali stradali installati, soprattutto quando si attraversa la piattaforma. Il tram-treno ha sempre la priorità. Per la sicurezza di tutti, fai attenzione!