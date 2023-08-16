A Epinay sur Orge sono iniziati i lavori di interconnessione tra la stazione tram-treno T12 e la stazione RER C

Al fine di migliorare il collegamento con il futuro hub di interscambio multimodale T12, SNCF ha avviato importanti lavori per adeguare le piattaforme della stazione RER C.

Concretamente, la banchina in direzione di Brétigny sarà allungata di un centinaio di metri e quella in direzione di Parigi sarà allargata di alcuni metri. Inoltre, saranno creati due nuovi accessi con ascensori e scale.

I lavori attualmente in corso sono lavori preparatori: consistono nel rafforzamento degli argini ferroviari inserendo micropali nel terreno su ciascun lato del binario e nel consolidamento del ponte ferroviario su Rue de Corbeil.