A Savigny-sur-Orge, la rete ferroviaria lascia il posto all'inserimento del tram T12

Dopo i lavori preparatori effettuati nel febbraio 2020 a livello della rue des Rossays, lo "strappo" delle corsie della Grande Ceinture è stato effettuato nell'ottobre 2020. Consisteva nello spostamento, senza previo smantellamento, di uno dei due binari della RER C, liberando lo spazio necessario per la costruzione della piattaforma del tram T12 in strada.

Per realizzare questa operazione, la piattaforma ferroviaria è stata ampliata grazie allo spazio esistente tra le due linee SNCF. Una volta liberato lo spazio, è stato posato un nuovo binario e collegato a ciascuna estremità del binario esistente.

Quindi, sono stati installati nuovi pali catenari e il filo di contatto è stato inclinato su questi nuovi supporti. Le vecchie strutture sono state quindi rimosse.