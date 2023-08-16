Dietro le quinte del tram T12
Nel cuore dell'officina-garage del tram T12, a Massy – Palaiseau, si nasconde un posto di comando.
Non appena il tram T12 entrerà in servizio, gli agenti del posto di comando centralizzato entreranno in gioco per garantire che il tram si muova senza intoppi ogni giorno. La supervisione e il controllo della linea saranno forniti su base giornaliera.
Con sede nell'officina-garage della linea, a Massy – Palaiseau, opererà 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Garante della gestione e della regolazione del traffico, assistenza ai conducenti, sicurezza e informazione ai passeggeri, gestione degli incidenti: svolgerà compiti tanto diversi quanto essenziali.
Il funzionamento del posto di comando sarà assicurato da una dozzina di persone: dispatcher del tram T12, agenti dedicati alle informazioni ai passeggeri, operatori di sicurezza e un supervisore.
Lo sapevate?
Oltre alle questioni di supervisione essenziali per la circolazione del tram T12, in città, risponde a norme specifiche del Codice della Strada. Quando il semaforo rosso lampeggia agli incroci con le corsie automobilistiche, il tram ha la precedenza. Lo stesso vale quando il segnale STOP lampeggia in corrispondenza delle strisce pedonali.