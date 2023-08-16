Sulla rete ferroviaria, i lavori procedono!
All'inizio di dicembre 2020 sono iniziati i lavori preparatori per la costruzione del futuro sottopassaggio nella stazione di Petit-Vaux. Inizialmente, i cavi delle reti elettriche sono stati posizionati in altezza in modo da non ostacolare i lavori futuri.
I lavori proseguiranno a gennaio 2021 con la costruzione dei pozzi degli ascensori che equipaggeranno la stazione e che renderanno il tram T12 un tram accessibile al 100%!
Alla fine, gli abitanti del sud di Savigny-sur-Orge e del nord di Épinay-sur-Orge avranno accesso al tram T12 grazie a questa stazione.
Sarà creato un sottopassaggio pedonale. Gli accessi esistenti alla stazione non saranno modificati, verrà creato un nuovo accesso sul lato del Sentier de l'Yvette al parcheggio.