I lavori procedono a Épinay-sur-Orge e Savigny-sur-Orge

Con le sue numerose strutture ingegneristiche, il progetto del tram T12 richiede la realizzazione di opere tecniche e complesse. A maggio, a Épinay-sur-Orge e Savigny-sur-Orge sono state realizzate vere e proprie prodezze tecniche per preparare l'arrivo del futuro tram T12. A sud del futuro hub multimodale di Épinay-sur-Orge, il secondo ponte ferroviario del progetto è stato strappato in sole 72 ore e in rue des Rossays, a Savigny-sur-Orge, l'argine è stato preparato per ospitare le future strutture del tram T12. Île-de-France Mobilités e SNCF, co-proprietari di questo grande progetto, hanno messo in comune questo lavoro durante i fine settimana di interruzione della RER C al fine di limitare l'impatto sui residenti locali. Torna in foto su queste opere emblematiche.

Lo spostamento del ponte ferroviario che consente la creazione di un passaggio sotto i binari della RER C: un'operazione eccezionale contro il tempo

A sud dell'hub multimodale di Épinay-sur-Orge, SNCF ha creato un ponte ferroviario che consentirà al tram T12 di circolare sotto i binari della RER C.

Dal 2019, la struttura del ponte ferroviario era in costruzione nel parcheggio della stazione RER. Lo spostamento del ponte ferroviario è avvenuto tra giovedì 21 e sabato 23 maggio, durante un'interruzione del traffico ferroviario. In soli 3 giorni, questa operazione di "punzonatura" ha permesso di smantellare i binari della RER C, scavare e livellare l'argine, spingere il ponte ferroviario nella sua posizione finale e reinstallare i binari prima che la RER fosse rimessa in servizio.

La piattaforma del tram T12 e i percorsi pedonali e ciclabili saranno quindi costruiti sotto i binari della RER.

Lo spostamento di un ponte ferroviario è una vera sfida tecnica, affrontata due volte dal progetto del tram T12. Infatti, un primo ponte ferroviario è stato spinto nell'estate del 2019 a Massy, presso la futura stazione di Massy Europe. Sotto i binari del futuro tram T12, una corsia di traffico e un marciapiede consentiranno ad automobilisti, pedoni e biciclette di raggiungere in modo rapido e sicuro il quartiere Massy-Atlantis e il suo centro commerciale o quello di Massy Europe nel cuore del quale si sta sviluppando il progetto ZAC de la Bonde.