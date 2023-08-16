Vai dietro le quinte dell'officina-garage
Un edificio di 45.000 m² composto da numerosi spazi dedicati alla manutenzione, allo stoccaggio e alla pulizia dei tram-treni, l'officina-garage è una parte essenziale del tram T12.
Questa attrezzatura essenziale del tram T12 persegue un forte approccio ambientale.
Per raggiungere questo obiettivo, vengono implementati molti mezzi, tra cui:
- L'inverdimento di spazi e tetti
- Conservazione delle specie presenti sul sito (orobranchi)
- Paesaggio di qualità
- Raccolta dell'acqua piovana e dell'acqua dalla pulizia delle rotaie
- Rivestimento in legno di produzione francese
- Installazione di pannelli solari
- La ricerca del comfort acustico e visivo
- Installazione di un'unità di trattamento aria
Tante pratiche che soddisfano il livello evidenziato nel file di certificazione HQE (Alta Qualità Ambientale).
