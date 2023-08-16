Tram

Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

Vai dietro le quinte dell'officina-garage

Un edificio di 45.000 m² composto da numerosi spazi dedicati alla manutenzione, allo stoccaggio e alla pulizia dei tram-treni, l'officina-garage è una parte essenziale del tram T12.

Questa attrezzatura essenziale del tram T12 persegue un forte approccio ambientale.

Per raggiungere questo obiettivo, vengono implementati molti mezzi, tra cui:

 

  • L'inverdimento di spazi e tetti
  • Conservazione delle specie presenti sul sito (orobranchi)
  • Paesaggio di qualità
  • Raccolta dell'acqua piovana e dell'acqua dalla pulizia delle rotaie
  • Rivestimento in legno di produzione francese
  • Installazione di pannelli solari
  • La ricerca del comfort acustico e visivo
  • Installazione di un'unità di trattamento aria

 

Tante pratiche che soddisfano il livello evidenziato nel file di certificazione HQE (Alta Qualità Ambientale).

 

Visita l'officina-garage come se fossi lì!

Area di manutenzione sotto la fossa
Ferrovie
Officina-garage vista dal
Sviluppo dei binari per l'area di manutenzione sotto la fossa
Tetto verde
Pannelli solari sul tetto
Lavatrici
Zona D
Officina di manutenzione
Cabina di verniciatura