Qual è lo scopo di un'officina-garage?

Data di pubblicazione: 4 giugno 2019

Si tratta di un edificio che verrà utilizzato per tutte le operazioni di manutenzione e pulizia del Tram 12 express. È anche il garage per i 23 treni. Sarà costruito su un ex terreno militare, situato nei comuni di Massy e Palaiseau, vicino al capolinea.

Oltre alle funzioni di manutenzione e garage, l'officina-garage ospiterà anche il posto di comando, una vera e propria torre di controllo della linea, che ne garantisce la supervisione e il controllo. Funzionerà 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana per garantire la gestione e la regolazione del traffico, l'assistenza alla guida, la sicurezza e l'informazione dei passeggeri, nonché la gestione degli incidenti.

L'officina-garage è stata oggetto di un eco-design. Oltre ad essere un edificio HQE© (High Environmental Quality), una novità per un'officina-garage, il paesaggio che verrà realizzato integrerà il sito nel suo ambiente e limiterà il suo impatto visivo nei confronti dei residenti locali. La sua struttura in legno permetterà, dopo alcuni anni di utilizzo, di risparmiare sui consumi elettrici e sul riscaldamento. L'officina e la sala di custodia saranno dotate di 4.800 m² di tetto verde per migliorare l'isolamento degli edifici e la raccolta dell'acqua piovana. Ciò promuoverà anche la diffusione delle specie vegetali al di là dell'area riservata e lo sviluppo della biodiversità intorno al sito.

Guarda lo stato di avanzamento del cantiere qui