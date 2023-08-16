Tram

Costruzione della futura stazione tranviaria di Évry-Courcouronnes (da settembre a novembre 2022)

Come parte del futuro tram-treno T12, i lavori sono in corso sul Boulevard François Mitterrand. Consistono nella realizzazione delle banchine e degli arredi delle stazioni.

  • Quando si svolgeranno?

I lavori sono previsti da metà settembre a fine novembre 2022.

  • Quali saranno le conseguenze?

> Per l'esecuzione dei lavori sarà utilizzata una delle tre corsie di traffico esistenti,

> Il traffico stradale rimane mantenuto in entrambi i sensi di marcia su una corsia per senso di marcia per tutta la durata dei lavori,

> Il parcheggio sarà vietato nel vicolo François Mitterrand. Gli attraversamenti pedonali rimangono mantenuti.

