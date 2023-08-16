Costruzione della futura stazione tranviaria di Évry-Courcouronnes (da settembre a novembre 2022)
Come parte del futuro tram-treno T12, i lavori sono in corso sul Boulevard François Mitterrand. Consistono nella realizzazione delle banchine e degli arredi delle stazioni.
- Quando si svolgeranno?
I lavori sono previsti da metà settembre a fine novembre 2022.
- Quali saranno le conseguenze?
> Per l'esecuzione dei lavori sarà utilizzata una delle tre corsie di traffico esistenti,
> Il traffico stradale rimane mantenuto in entrambi i sensi di marcia su una corsia per senso di marcia per tutta la durata dei lavori,
> Il parcheggio sarà vietato nel vicolo François Mitterrand. Gli attraversamenti pedonali rimangono mantenuti.