A Grigny e Ris-Orangis, entrambi i ponti sono al loro posto

Nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 settembre sono stati installati due ponti sull'autostrada A6 a Grigny e Ris-Orangis. Permetteranno al Tram 12 Express di attraversare questo asse di traffico e servire i quartieri circostanti.

I due ponti sono lunghi tra i 60 e i 95 metri e pesano quasi 1000 tonnellate.

Una corsia dedicata sarà creata per pedoni e ciclisti sul ponte Grigny. Al ponte Ris-Orangis, potranno utilizzare il sottopassaggio completamente rinnovato con una nuova illuminazione.

? Renaud Marion