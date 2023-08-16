Lavori intorno a Migaux Street a Massy
Data di pubblicazione: 13 maggio 2019
Nell'ambito dei lavori per aprire Migaux Street e il futuro quartiere Atlantis, sono in corso importanti lavori.
Per non interrompere il funzionamento del gruppo scolastico Rosa Parks, si svolgono dopo la chiusura della scuola, dalle 16:30 a mezzanotte.
> In cosa consiste questo lavoro?
• Creazione di un ponte ferroviario per i futuri binari del tram 12 Express
• Creazione di una strada tra rue Migaux e voie de Briis, sotto il ponte ferroviario
• Creazione di un passaggio da banchina a piattaforma per la nuova stazione Massy Europe
> Quali sono gli obiettivi?
• Aprire Migaux Street
• Migliorare la mobilità nel nuovo quartiere urbano di Massy-Atlantis
> Perché questi fastidi?
Per gettare le fondamenta del ponte ferroviario, una macchina edile posa piastre d'acciaio, chiamate palancole.
Spinti nel terreno, mantengono la terra durante la prefabbricazione della struttura e la sua spinta sotto i binari.
> Pianificazione dei lavori
Fino al 2 maggio: installazione di palancole tra Migaux Street e la ferrovia, dalle 16:30 a mezzanotte. Nessun lavoro nei fine settimana.
Dal 7 al 10 maggio: installazione di palancole sul lato del centro commerciale, da mezzanotte alle 4 del mattino.
> Disagio acustico
Questo lavoro può generare inquinamento acustico, ma è essenziale per la realizzazione della struttura.
I loro orari sono stati adattati in modo da non interrompere il funzionamento della scuola.