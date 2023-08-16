Lavori sul chemin des Tourelles, a Épinay-sur-Orge, e sulla rue des Rossays, a Savigny-sur-Orge (maggio-giugno 2020)

Nel Chemin des Tourelles, a Épinay-sur-Orge, e in Rue des Rossays, a Savigny-sur-Orge, la costruzione di un supporto temporaneo da parte di Île-de-France Mobilités richiederà lavori di trebbiatura delle palancole che genereranno un rumore significativo per i residenti locali, anche di notte.

> Che lavoro deve essere fatto?

Poiché la rue des Rossays è relativamente stretta, è necessario liberare spazio sufficiente per far circolare il tram spostando uno dei due binari della RER C. Questo "spostamento" è accompagnato da lavori di sostegno temporanei, consolidando l'argine SNCF. Questo consolidamento è necessario per realizzare le strutture che ospiteranno la piattaforma del tram T12.

Al Chemin des Tourelles, all'incrocio con la RD257, si svolgeranno lavori preparatori per la costruzione del ponte che consente il passaggio del tram T12 sull'Yvette e sulla RD257.

> Quanto dura il lavoro?

2 mesi, di cui 3 fine settimana che richiedono importanti lavori diurni e notturni:

da venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio, principalmente vicino a Épinay-sur-Orge;

da giovedì 21 maggio a domenica 24 maggio, principalmente vicino a Savigny-sur-Orge;

da sabato 30 maggio a lunedì 1 giugno, principalmente vicino a Savigny-sur-Orge.

A giugno saranno effettuati lavori più piccoli per rimuovere i materiali e le attrezzature stoccati.

> Che differenza fa?

Per ottenere i supporti provvisori, le tavole di acciaio (chiamate "palancole") vengono spinte nel terreno usando un metodo chiamato "trebbiatura". Questo lavoro causerà un rumore significativo per i residenti locali, anche di notte.

Durante questi lavori, il traffico sarà interrotto su Chemin des Tourelles e Rue des Rossays, ma l'accesso rimarrà possibile per tutti i residenti.

Durante questi 3 fine settimana, il traffico RER C sarà interrotto. SNCF informerà i passeggeri al fine di preparare al meglio i loro viaggi.

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione. La crisi sanitaria ci ha costretto a rivedere l'organizzazione e la pianificazione dei cantieri e ad informarvi in ritardo. Ci scusiamo per l'inconveniente.