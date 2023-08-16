Lavori sul chemin des Tourelles, a Épinay-sur-Orge, e sulla rue des Rossays, a Savigny-sur-Orge (maggio-giugno 2020)
Nel Chemin des Tourelles, a Épinay-sur-Orge, e in Rue des Rossays, a Savigny-sur-Orge, la costruzione di un supporto temporaneo da parte di Île-de-France Mobilités richiederà lavori di trebbiatura delle palancole che genereranno un rumore significativo per i residenti locali, anche di notte.
> Che lavoro deve essere fatto?
- Poiché la rue des Rossays è relativamente stretta, è necessario liberare spazio sufficiente per far circolare il tram spostando uno dei due binari della RER C. Questo "spostamento" è accompagnato da lavori di sostegno temporanei, consolidando l'argine SNCF. Questo consolidamento è necessario per realizzare le strutture che ospiteranno la piattaforma del tram T12.
- Al Chemin des Tourelles, all'incrocio con la RD257, si svolgeranno lavori preparatori per la costruzione del ponte che consente il passaggio del tram T12 sull'Yvette e sulla RD257.
> Quanto dura il lavoro?
2 mesi, di cui 3 fine settimana che richiedono importanti lavori diurni e notturni:
- da venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio, principalmente vicino a Épinay-sur-Orge;
- da giovedì 21 maggio a domenica 24 maggio, principalmente vicino a Savigny-sur-Orge;
- da sabato 30 maggio a lunedì 1 giugno, principalmente vicino a Savigny-sur-Orge.
A giugno saranno effettuati lavori più piccoli per rimuovere i materiali e le attrezzature stoccati.
> Che differenza fa?
Per ottenere i supporti provvisori, le tavole di acciaio (chiamate "palancole") vengono spinte nel terreno usando un metodo chiamato "trebbiatura". Questo lavoro causerà un rumore significativo per i residenti locali, anche di notte.
Durante questi lavori, il traffico sarà interrotto su Chemin des Tourelles e Rue des Rossays, ma l'accesso rimarrà possibile per tutti i residenti.
Durante questi 3 fine settimana, il traffico RER C sarà interrotto. SNCF informerà i passeggeri al fine di preparare al meglio i loro viaggi.
Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione. La crisi sanitaria ci ha costretto a rivedere l'organizzazione e la pianificazione dei cantieri e ad informarvi in ritardo. Ci scusiamo per l'inconveniente.