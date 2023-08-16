Nel Parc du Séminaire, il tram T12 preserva l'ambiente

Un mezzo di trasporto pulito ed efficiente, il tram T12 presta molta attenzione alla conservazione dell'ambiente. Inoltre, durante la sua progettazione, è stato messo in atto un approccio chiamato "CER" (per "evitare, ridurre, compensare"). Ha lo scopo di limitare il più possibile gli impatti ambientali del progetto e compensare quelli che non potrebbero essere evitati.

Tra Savigny-sur-Orge e Morsang-sur-Orge, il tram T12 correrà lungo l'autostrada A6 e il Parc du Séminaire, un'area naturale con una notevole biodiversità. Molto popolare tra gli escursionisti, ospita l'abbazia e il castello di Morsang-sur-Orge.

Al fine di preservare il suo patrimonio vegetale, si svolgeranno diversi tipi di lavoro.

Promuovere l'integrazione paesaggistica del tram T12

In effetti, gli sviluppi sono stati pianificati da Île-de-France Mobilités, in consultazione con le parti interessate locali, in modo da non avere un impatto visivo sul Parco e modificare la sua prospettiva paesaggistica. Essi mirano a:

vestire il muro di gabbioni della piattaforma del tram T12 con piante rampicanti;

piantare alberi ad alto fusto per mascherare la barriera antirumore esistente sull'autostrada A6;

utilizzare una tavolozza vegetale e paesaggistica in armonia con la vegetazione esistente del Parco del Seminario.

In totale, saranno piantati non meno di 18 alberi, le cui specie sono state scelte per soddisfare l'identità della tavolozza vegetale del Parco: pioppo tremolo, salice bianco, pino silvestre, ontano bianco, ontano glutinoso, biancospino, ligustro comune, neprun purgante, rosa canina, sambuco nero o legno di Santa Lucia.

Compensare gli impatti residui

Inoltre, biglietto della legge sull'acqua, Île-de-France Mobilités si è impegnata a creare un materiale di scavo di 4.120 m3 vicino al percorso, volto a compensare i volumi di terra portati per la costruzione del tram T12. Questo sviluppo consente di limitare la diffusione dell'acqua in caso di piene dell'Orge.

A seguito di consultazioni con le parti interessate locali, l'area ricreativa, l'arredo urbano saranno restituiti e i 21 alberi interessati saranno ripiantati sotto la supervisione di un ecologista.