Tram T12, la futura linea sta prendendo forma sul territorio
Pubblicato su
Nelle città attraversate dal tram T12, le squadre sono al lavoro per eseguire i lavori di costruzione della futura linea.
- A Massy proseguono i lavori di allestimento dell'officina-garage.
- A Epinay-sur-Orge, le squadre hanno recentemente installato un sottopassaggio nella stazione di Petit-Vaux. Nei pressi dell'incrocio della RD257 è iniziata una fase di sviluppo. Rue des Rossays, i lavori di trebbiatura delle palancole sono stati completati a febbraio. Hanno permesso il consolidamento del terrapieno SNCF.
- A Morsang-sur-Orge, la costruzione della stazione aerea Parc du Château è completata. Seguono i lavori per la creazione di un muro di contenimento tra Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon.
- A Viry-Châtillon, la posa delle rotaie del tram T12 continua.
- A Grigny, le squadre stanno attualmente eseguendo i lavori per creare la piattaforma del tram T12. Lavori di sterro sono in corso anche presso la stazione Ferme Neuve.
- A Ris-Orangis, i lavori di posa delle rotaie sono in corso.
- A Évry-Courcouronnes, la creazione della piattaforma e la posa delle rotaie proseguono tra il boulevard Monnet/Schuman e il centro città.