Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

Tram T12, la futura linea sta prendendo forma sul territorio

Nelle città attraversate dal tram T12, le squadre sono al lavoro per eseguire i lavori di costruzione della futura linea.

  • A Morsang-sur-Orge, la costruzione della stazione aerea Parc du Château è completata. Seguono i lavori per la creazione di un muro di contenimento tra Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon.

 

  • A Viry-Châtillon, la posa delle rotaie del tram T12 continua.

 

  • A Grigny, le squadre stanno attualmente eseguendo i lavori per creare la piattaforma del tram T12. Lavori di sterro sono in corso anche presso la stazione Ferme Neuve.

 

  • A Ris-Orangis, i lavori di posa delle rotaie sono in corso.

 

  • A Évry-Courcouronnes, la creazione della piattaforma e la posa delle rotaie proseguono tra il boulevard Monnet/Schuman e il centro città.