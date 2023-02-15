Lavori di costruzione del tram T12: cosa resta da fare?

Nelle città attraversate dal tram T12, i lavori procedono e concretizzano ogni giorno di più l'arrivo della nuova linea.

Per quanto riguarda la rete ferroviaria (tra Massy ed Épinay-sur-Orge), i lavori di ingegneria civile per trasformare le stazioni RER C esistenti in stazioni del tram stanno volgendo al termine. Le pensiline inizieranno a essere distribuite all'inizio dell'estate. Per quanto riguarda i sistemi di segnalamento ferroviario e di telecomunicazione dei tram, la loro installazione inizierà in primavera.

Parallelamente, proseguono i lavori di costruzione delle nuove stazioni di Massy-Europe e Champlan. Alla fine di febbraio è stato installato il sottopassaggio di Champlan e le piattaforme sono state costruite alla fine di marzo.

Per quanto riguarda il sito di manutenzione e stoccaggio situato a Massy e Palaiseau, la finalizzazione dell'edificio è in corso e ha dato luogo alle prime prove tecniche.

Per quanto riguarda la rete urbana (tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes), proseguono i lavori infrastrutturali sulla linea:

La costruzione dei muri di sostegno del tram T12 sarà completata in aprile a Morsang-sur-Orge e in autunno a Savigny-sur-Orge.

A seguito di questi lavori, i lavori di costruzione della piattaforma possono essere finalizzati.

La posa delle rotaie continua a progredire e sta volgendo al termine a Ris-Orangis. Continua a Épinay-sur-Orge e inizia quest'estate a Savigny-sur-Orge e lungo la A6 a Morsang-sur-Orge.

Percorsi ciclopedonali sono già stati costruiti in diverse città lungo il percorso, tra cui Évry-Courcouronnes e Viry-Chatillon. A Ris-Orangis e Grigny, dovrebbero essere finalizzati entro l'estate. A Épinay-sur-Orge, vicino agli attuali binari ferroviari, il sentiero lungo l'Yvette sotto il ponte di pietra per raggiungere il quartiere di Grand Vaux sarà assicurato dall'installazione di una scala e di una passerella sul torrente per facilitarne l'accesso. I lavori si svolgeranno nella seconda metà del 2022.

A Épinay-sur-Orge, vicino agli attuali binari ferroviari, il sentiero lungo l'Yvette sotto il ponte di pietra per raggiungere il quartiere di Grand Vaux sarà assicurato dall'installazione di una scala e di una passerella sul torrente per facilitarne l'accesso. I lavori si svolgeranno nella seconda metà del 2022. La pista ciclopedonale costruita quest'inverno sotto la ferrovia tra Epinay-sur-Orge e Savigny è in fase di completamento e sarà accessibile quest'estate.

Lungo la linea tranviaria sono in corso anche lavori di rinverdimento dei binari e di abbellimento. Possiamo già vedere la loro realizzazione a Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis o Viry-Chatillon.

Il completamento dei lavori relativi alla costruzione della linea è quindi previsto per la fine del 2022/inizio 2023. Quindi, i progetti si concentreranno sugli sviluppi relativi all'operazione: sviluppo delle stazioni, installazione dell'arredo urbano e rivestimento delle piattaforme, installazione di cavi elettrici, collegamento elettrico, installazione di sistemi, ecc.

