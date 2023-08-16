Torna in foto la costruzione del sottopassaggio a Petit Vaux

Da dicembre 2020 a febbraio 2021, SNCF ha effettuato importanti lavori alla stazione di Petit Vaux.

Oltre alla creazione delle fosse dei futuri pozzi degli ascensori e all'installazione di una tramoggia delle scale, le squadre si sono mobilitate per costruire un passaggio sotterraneo destinato a servire le piattaforme della futura stazione.

Dopo aver costruito la struttura del passaggio, le squadre hanno proceduto alla sua installazione nel fine settimana del 20/21 febbraio.

Cifre chiave

Un intervento di 51 ore

Un sottopassaggio composto da 3 telai in cemento

Un peso di 50 tonnellate per telaio

Installazione con gru da 700 tonnellate

Lo sapevate?

Alla fine, il sottopassaggio sarà riservato solo agli utenti del tram T12. Non sono previste modifiche al passaggio a livello della stazione di Petit-Vaux e alle sue modalità di funzionamento. L'incrocio sarà aperto se c'è un tram fermo. Sarà chiuso solo alla partenza del tram dalla stazione. L'attraversamento attraverso il passaggio a livello sarà quindi ancora possibile e gli accessi esistenti alla stazione non saranno modificati.

