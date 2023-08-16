Torna in foto la costruzione del sottopassaggio a Petit Vaux
Pubblicato su
Da dicembre 2020 a febbraio 2021, SNCF ha effettuato importanti lavori alla stazione di Petit Vaux.
Oltre alla creazione delle fosse dei futuri pozzi degli ascensori e all'installazione di una tramoggia delle scale, le squadre si sono mobilitate per costruire un passaggio sotterraneo destinato a servire le piattaforme della futura stazione.
Dopo aver costruito la struttura del passaggio, le squadre hanno proceduto alla sua installazione nel fine settimana del 20/21 febbraio.
Cifre chiave
- Un intervento di 51 ore
- Un sottopassaggio composto da 3 telai in cemento
- Un peso di 50 tonnellate per telaio
- Installazione con gru da 700 tonnellate
Lo sapevate?
Alla fine, il sottopassaggio sarà riservato solo agli utenti del tram T12. Non sono previste modifiche al passaggio a livello della stazione di Petit-Vaux e alle sue modalità di funzionamento. L'incrocio sarà aperto se c'è un tram fermo. Sarà chiuso solo alla partenza del tram dalla stazione. L'attraversamento attraverso il passaggio a livello sarà quindi ancora possibile e gli accessi esistenti alla stazione non saranno modificati.
Scopri le foto del cantiere!