Da Massy-Palaiseau a Epinay-Sur-Orge, i test dinamici del tram-treno T12 iniziano di notte sulla rete ferroviaria

I test dinamici iniziano a metà gennaio sulla rete ferroviaria.

L'obiettivo di questi primi test? garantire che la posizione dei beacon sui binari, posizionati lungo i binari, corrisponda a quella integrata nel software di assistenza operativa e di informazione dei passeggeri.

In altre parole, i nostri team verificano che il software comprenda correttamente il posizionamento del tram-treno trasmesso dai beacon. Ciò consentirà al posto di comando di sapere esattamente dove si trova ciascun treno sulla linea.

Durante le notti del 16 e 17 gennaio, i tram-treni effettueranno viaggi di andata e ritorno tra Massy e Petit Vaux. Le informazioni trasmesse dai beacon e dal software verranno confrontate una per una.

In continuità, inizierà la formazione dei conducenti. Sarà effettuato, in parte su un simulatore e poi online tra Massy e Petit-Vaux in un primo momento.