Queste nuove stazioni che prefigurano la tua nuova linea tram-treno!

Da Massy-Palaiseau a Petit-Vaux, le stazioni RER C sono in fase di riqualificazione per ospitare il futuro tram-treno T12. Sono necessarie diverse fasi di sviluppo per trasformare una stazione RER in una stazione del tram.

In primo luogo, nuove pensiline sono state installate a Longjumeau e Chilly-Mazarin e saranno presto installate in tutte le stazioni della rete ferroviaria.

Dopo l'installazione delle pensiline, le squadre lavoreranno sui lavori di alimentazione elettrica, necessari per attrezzare tutte le stazioni lungo il percorso. È quindi possibile installare schermi informativi per i passeggeri, distributori automatici di biglietti di trasporto, altoparlanti, telecamere di sorveglianza. Garantiranno la sicurezza e il comfort dei tuoi viaggi.

Nota: l'arredamento della banchina sarà diverso tra la parte ferroviaria di Massy a Petit Vaux e la parte urbana di Épinay-sur-Orge a Évry-Courcouronnes. In effetti, le stazioni esistenti della parte ferroviaria sono in fase di adattamento (ad eccezione di Massy-Europe e Champlan), mentre le stazioni della rete urbana sono interamente da creare.