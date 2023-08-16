Scopri lo stato di avanzamento dei lavori alla stazione degli autobus di Épinay-sur-Orge

A Épinay-sur-Orge, la stazione degli autobus è in costruzione vicino alla futura stazione del tram-treno T12 e alla stazione RER.

La posa delle rotaie è in fase di completamento e un bacino di ritenzione delle acque piovane interrato è in costruzione. I lavori stradali e di sviluppo inizieranno quindi per lasciare il posto, a lungo termine, all'hub di trasporto multimodale.

La futura stazione degli autobus farà parte di questo hub articolato attorno alla stazione del tram T12 e alla stazione RER. Le diverse modalità di trasporto saranno collegate – treno, metropolitana, autobus, traffico dolce – consentendo agli utenti di facilitare i loro collegamenti.