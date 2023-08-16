Il piccolo lessico del tram-treno T12!
Diventa imbattibile sul cantiere tram-treno e scopri le tecniche del lavoro svolto o pianificato nei prossimi mesi, grazie al nostro lessico tram-treno T12!
LAC (Compagnie aeree di contatto)
Posizionate ad un'altezza di 6 metri, le linee aeree di contatto alimenteranno il tram-treno T12.
I LAC sono ancorati su pali che fiancheggiano la piattaforma della futura tramvia. Trasmettono corrente (1500 V DC) al tram-treno attraverso pantografi, dispositivi metallici situati sopra i treni.