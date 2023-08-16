L'officina-garage Massy-Palaiseau, una sfida tecnica e ambientale

Con una superficie di 5.000 m², l'officina-garage sarà sia il luogo di manutenzione che di stoccaggio per i 23 treni che circoleranno sulla linea del tram T12. In continuità con la stazione di Massy, è stato progettato come uno spazio di innovazione che semplificherà i compiti degli agenti e farà parte di un approccio ambientale sostenibile.

Una prodezza tecnica

Alla fine del servizio, una volta che tutti i passeggeri sono scesi al capolinea Massy-Palaiseau, i tram raggiungeranno l'officina-garage.

Durante una prima fase presso la stazione di servizio, i tecnici effettueranno un'ispezione tecnica dei treni, in particolare controllando il livello di sabbia che migliora l'aderenza delle ruote. I treni passeranno quindi attraverso la stazione di lavaggio. Saggiamente parcheggiati sulle corsie di stoccaggio, aspetteranno la ripresa del servizio la mattina successiva. Se sono necessari interventi più complessi, saranno condotti su una delle sei corsie

sulla fossa. Scavati nel terreno, questi permetteranno di raggiungere la parte inferiore del tram mentre le passerelle daranno accesso al suo tetto, dove si trova tra le altre cose il motore. Pertanto, sarà possibile effettuare diverse riparazioni contemporaneamente.

Torre nella fossa per ripristinare la forma delle ruote e garantire l'aderenza del tram nelle curve, catena di sollevamento, carroponte, cabina di verniciatura per ridipingere eventuali graffi, ecc., L'officina-garage sarà completamente attrezzata per effettuare riparazioni.

Al centro di un ecosistema

Fin dalla progettazione del progetto, vengono presi in considerazione molteplici elementi per creare armonia tra l'edificio e il paesaggio circostante. Un parco di 3.000 m² adiacente al laboratorio-garage sarà dedicato all'orobanche viola, una pianta protetta. Gli uccelli saranno in grado di ripararsi in posatoi allestiti per questo scopo. Per quanto riguarda le lucertole, potranno continuare ad abitare serenamente la zona. Al fine di evitare l'inquinamento acustico, gli spazi rumorosi saranno isolati da pareti e all'interno dell'officina, i treni non supereranno i 5 km / h. La gestione dei rifiuti sarà effettuata in loco in un centro dedicato. Con un'architettura ergonomica, 4.800 m² di tetto verde, una facciata in cemento, metallo e legno, l'officina-garage si inserirà nel suo ambiente con eleganza e discrezione.

L'officina-garage è costruita, l'attrezzatura viene installata. Ad oggi, la prima metà del set è già finita.

Attrezzature innovative ed ecologiche

L'officina-garage competerà con attrezzature tecniche all'avanguardia, ma la protagonista indiscussa sarà la lavatrice. Automatizzerà la pulizia del "naso", vale a dire la cabina in cui è installato il conducente. Di solito, è un agente che lo fa manualmente. In un'unica operazione e con l'85% dell'acqua di lavaggio riciclata, l'intero remo sarà pulito!