Pietre miliari nel 2021

Nel 2020, il tram T12 ha compiuto progressi spettacolari, tra cui la costruzione delle sue numerose strutture ingegneristiche e la posa delle prime rotaie. L'anno 2021 sarà caratterizzato dall'inizio di nuove fasi:

SULLA RETE URBANA

La costruzione della piattaforma tranviaria e la posa delle rotaie:

Da novembre 2020 il progetto è entrato in una fase particolarmente simbolica con la posa delle prime rotaie. Nel 2021, questo slancio continua lungo la rete ferroviaria dove la piattaforma tranviaria sarà costruita gradualmente, in particolare sull'asse Evry-Courcouronnes – Grigny, tra Savigny-sur-Orge e Morsang-sur-Orge, o a Viry-Chatillon.

Costruzione di stazioni

Proseguiranno i lavori civili per la costruzione delle stazioni del tram T12 a Grigny, Viry-Chatillon, Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes, Epinay-sur-Orge e Morsang-sur-Orge.

Lavori stradali

A Epinay-sur-Orge, saranno necessari lavori per consentire al tram T12 di attraversare la RD257. Un binario morbido sarà creato sotto i binari della RER per consentire agli abitanti di Grand Vaux di raggiungere la stazione di Épinay-sur-Orge.

A Viry-Châtillon, la strada definitiva prenderà forma sulla RD445.

Paesaggistica e connessioni morbide

Lungo il percorso urbano, si lavorerà per realizzare il paesaggio (rivestimento vegetale della piattaforma, piantumazione di alberi, ecc.) e creare la griglia verde del progetto. Parallelamente, saranno costruite corsie morbide dedicate a pedoni e ciclisti.

SULLA RETE FERROVIARIA

Nel 2021 proseguirà lo sviluppo delle stazioni e dei binari della rete ferroviaria, nonché i lavori di equipaggiamento e la finalizzazione delle strade di accesso dei treni all'officina-garage.

Saranno costruiti due passaggi sotterranei: il primo a Grand Vaux per raggiungere la stazione di Epinay-sur-Orge e il secondo a Petit Vaux dove saranno installati anche due ascensori.