Messa in servizio della nuova cabina di segnalazione computerizzata

Tra l'11 e il 14 novembre, a Massy avrà luogo un'interruzione temporanea del traffico. Sarà l'occasione per installare una nuova cabina di segnalazione computerizzata vicino a Place Pierre Sémard a Massy.

Vigili del traffico e commutatori interverranno ogni giorno per supervisionare il movimento dei treni e del tram T12 e garantire che i tram funzionino in perfette condizioni di sicurezza.

Lo sapevate?

Questa cabina di segnalazione non sarà utile solo per il traffico del tram T12 ma anche per quello dell'intero fascio ferroviario di Massy.