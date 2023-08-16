Tram

Chiusura notturna dell'autostrada A6

Data di pubblicazione: 13 maggio 2019

Chiusura notturna dell'autostrada A6 da lunedì 1 aprile a venerdì 5 aprile dalle 21:30 alle 5:00 in entrambe le direzioni.

> Che lavoro deve essere fatto?

– Consentire la manutenzione dei binari
– Modificare il markup di lavoro già in atto tra Wissous e Lisses.

> Che differenza fa?

Sono previsti percorsi alternativi abituali tramite la RN 104, la A10 o la RN7 (vedi mappa sul retro).

Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi durante i vostri viaggi e vi ringraziamo per la vostra comprensione.

