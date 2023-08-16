Tram

Completamento dei lavori strutturali sul muro di contenimento tra Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon

All'inizio del 2021 è iniziata un'imponente costruzione lungo la A6 tra Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon. Il suo obiettivo: costruire un muro di contenimento per stabilizzare il terreno e costruire la piattaforma su cui circolerà il tram T12.

Sono stati necessari 16 mesi di lavoro e diverse fasi per completare questo progetto particolarmente tecnico a causa del dislivello e della vicinanza all'autostrada:

  • Spazzolatura e preparazione del terreno
  • Installazione di un muro chiodato temporaneo per sostenere il terrapieno durante i lavori
  • Creazione delle fondamenta del muro (pali conficcati nel terreno)
  • Costruzione di casseforme
  • Getto di calcestruzzo per creare la struttura del muro
  • Condimento

La costruzione del muro è ora completa. Ora è il momento di creare la piattaforma del tram!

Le cifre chiave dell'operazione:

  • 16 mesi di lavoro
  • 336 pali conficcati nel terreno
  • 7.500 m3 di calcestruzzo versato
  • Fino a 50 compagni mobilitati
  • Un muro costruito tra i 4 e gli 11 metri di altezza

Torna in foto sulla realizzazione di questo progetto.

