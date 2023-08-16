Completamento dei lavori strutturali sul muro di contenimento tra Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon
All'inizio del 2021 è iniziata un'imponente costruzione lungo la A6 tra Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon. Il suo obiettivo: costruire un muro di contenimento per stabilizzare il terreno e costruire la piattaforma su cui circolerà il tram T12.
Sono stati necessari 16 mesi di lavoro e diverse fasi per completare questo progetto particolarmente tecnico a causa del dislivello e della vicinanza all'autostrada:
- Spazzolatura e preparazione del terreno
- Installazione di un muro chiodato temporaneo per sostenere il terrapieno durante i lavori
- Creazione delle fondamenta del muro (pali conficcati nel terreno)
- Costruzione di casseforme
- Getto di calcestruzzo per creare la struttura del muro
- Condimento
La costruzione del muro è ora completa. Ora è il momento di creare la piattaforma del tram!
Le cifre chiave dell'operazione:
- 16 mesi di lavoro
- 336 pali conficcati nel terreno
- 7.500 m3 di calcestruzzo versato
- Fino a 50 compagni mobilitati
- Un muro costruito tra i 4 e gli 11 metri di altezza
Torna in foto sulla realizzazione di questo progetto.