Completamento dei lavori strutturali sul muro di contenimento tra Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon

All'inizio del 2021 è iniziata un'imponente costruzione lungo la A6 tra Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon. Il suo obiettivo: costruire un muro di contenimento per stabilizzare il terreno e costruire la piattaforma su cui circolerà il tram T12.

Sono stati necessari 16 mesi di lavoro e diverse fasi per completare questo progetto particolarmente tecnico a causa del dislivello e della vicinanza all'autostrada:

Spazzolatura e preparazione del terreno

Installazione di un muro chiodato temporaneo per sostenere il terrapieno durante i lavori

Creazione delle fondamenta del muro (pali conficcati nel terreno)

Costruzione di casseforme

Getto di calcestruzzo per creare la struttura del muro

Condimento

La costruzione del muro è ora completa. Ora è il momento di creare la piattaforma del tram!

Le cifre chiave dell'operazione:

16 mesi di lavoro

di lavoro 336 pali conficcati nel terreno

conficcati nel terreno 7.500 m3 di calcestruzzo versato

di calcestruzzo versato Fino a 50 compagni mobilitati

mobilitati Un muro costruito tra i 4 e gli 11 metri di altezza

Torna in foto sulla realizzazione di questo progetto.