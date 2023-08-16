Ripresa graduale della costruzione del tram T12 nel rigoroso rispetto delle misure sanitarie

Île-de-France Mobilités, SNCF e i loro partner si stanno mobilitando per consentire la graduale ripresa dei lavori sul sito del tram T12.

La nostra priorità è garantire la sicurezza delle persone che lavorano sul sito e quella dei residenti locali. Questo è il motivo per cui la ripresa dell'attività è parzialmente avvenuta dalla settimana del 27 aprile ed è condizionata al rigoroso rispetto delle misure sanitarie incluse nella guida alle raccomandazioni di sicurezza sanitaria pubblicata dall'OPPBTP e approvata dallo Stato.

Il cantiere ripartirà con personale ridotto. Questa fase consentirà inoltre di testare e adattare, se necessario, le misure da rispettare sul sito per garantire la sicurezza di tutti gli agenti che vi lavorano.

Ci impegniamo a costruire il miglior trasporto, ma la salute di tutti sarà sempre una priorità. Questo è il motivo per cui questa nuova organizzazione del sito intorno al rispetto delle misure sanitarie sarà soggetta a controlli regolari.