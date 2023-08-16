La costruzione dell'hub di interscambio multimodale sta diventando più chiara!

A Épinay-sur-Orge, vicino al parcheggio della stazione RER, è in costruzione l'hub multimodale.

Articolato attorno alla stazione del tram T12, l'hub di interscambio consentirà di spostarsi facilmente da una modalità di trasporto all'altra: auto, autobus, tram, biciclette, a piedi o RER.

Recentemente è stato messo in servizio il binario di collegamento tra il quartiere Grand Vaux e la stazione RER di Épinay.

Attualmente, le squadre stanno costruendo la piattaforma su cui verranno posate le rotaie per ospitare il traffico del tram.

Sono inoltre in corso lavori stradali e paesaggistici per la stazione degli autobus e il parcheggio. Il loro completamento è previsto per il primo trimestre del 2023. Parallelamente, verrà costruita la stazione di Épinay-sur-Orge del tram T12.

