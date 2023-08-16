La rete ferroviaria e la rete urbana sono ora collegate!

La futura linea tram-treno T12 è composta, da un lato, dagli attuali binari della RER C tra Massy e Petit Vaux e, dall'altro, da nuovi binari creati tra Epinay sur Orge ed Evry.

Dallo scorso fine settimana, le due parti della linea sono collegate!

Le ultime saldature ferroviarie e i collegamenti elettrici sono stati effettuati sulla zona di disconnessione che collega la rete ferroviaria e la rete urbana a Epinay-sur-Orge. Anche gli scambi sono stati rilasciati: i treni potranno presto raggiungere la parte urbana per i test di circolazione tram-treno!

Ricordiamo che il materiale rotabile del T12 è un "tram-treno" in grado di circolare su entrambi i tipi di rotaie: quelle della rete ferroviaria e quelle della rete urbana.