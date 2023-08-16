La stazione di Massy-Palaiseau si trasforma

Per preparare l'arrivo del tram T12 alla futura stazione di Massy-Palaiseau, dalla primavera del 2021 sono in corso importanti lavori alla stazione.

Collegamento ai binari dell'officina-garage

Per consentire l'arrivo e la partenza dei tram T12, il fascio di binari dell'officina-garage è collegato al fascio di binari della stazione di Massy-Palaiseau. I lavori si sono svolti nel luglio 2021.

Rinnovo dei binari e della massicciata

I binari e la massicciata vengono sostituiti per adattarsi al nuovo materiale rotabile, il che migliora anche la robustezza della linea. Questo lavoro si è svolto nella primavera e all'inizio dell'estate 2021.

Lavori di segnaletica

L'arrivo del tram T12 richiede l'installazione di nuovi segnali. Installato nella stazione e lungo i binari, sarà utilizzato per regolare il traffico. Nell'aprile 2021 sono stati posati gli steli di segnalazione e sono stati srotolati i cavi necessari per il collegamento elettrico durante l'estate. I lavori di segnaletica proseguiranno fino alla fine del 2021.

Creazione di banchine e attrezzature della stazione

Dall'autunno 2021 si svolgeranno i lavori di costruzione delle banchine della stazione. Poi, nella seconda metà del 2022, sarà possibile iniziare l'attrezzatura della stazione, vale a dire il collegamento dei cavi elettrici per far funzionare il sistema informatico (telecamere di videosorveglianza, citofoni, altoparlanti). In una seconda fase, saranno installati schermi informativi per i passeggeri, attrezzature per la vendita dei biglietti e chioschi di chiamata di emergenza.