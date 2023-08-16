Squadre sul ponte

Data di pubblicazione: 2 ottobre 2019

La linea del tram T12 attraverserà la A6 a Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes. La costruzione di questi tre ponti è un grande progetto. Giuseppe Infante, project manager di Île-de-France Mobilités, spiega i dettagli.

Come saranno i ponti?

Su ogni ponte il tram correrà in entrambe le direzioni. Su quelli di Grigny e Évry-Courcouronnes, pedoni e ciclisti avranno una corsia dedicata, mentre a Ris-Orangis utilizzeranno un sottopassaggio esistente. I ponti saranno lunghi tra i 60 e i 95 metri. A causa della loro vicinanza – saranno a 2 chilometri l'uno dall'altro – era importante creare omogeneità visiva per gli automobilisti che li vedranno dalla A6. Il loro design favorirà quindi la leggerezza. Gli angoli retti sono stati scartati a favore dell'arrotondamento. Tuttavia, saranno imponenti strutture ingegneristiche, il ponte più pesante peserà 1.300 tonnellate! La scatola sarà metallica e la lastra superiore in cemento. Grazie all'acciaio Corten, le tonalità ocra daranno un bellissimo effetto patinato. Questo acciaio ha anche vantaggi in termini di manutenzione. Non richiede verniciatura ed è resistente alla ruggine, non è richiesta alcuna manutenzione.

Come sono costruiti?

Dopo gli studi effettuati da ingegneri specializzati, i metalmeccanici tagliano le lamiere e prefigurano i cassoni. Quindi saldatori e carpentieri metallici procedono al montaggio, su una delle due sponde del ponte. Nove mesi dopo, gli operai sono pronti a lanciare i ponti. In ogni fase dobbiamo rispettare drastiche misure di sicurezza.

Cos'è il "lancio di un ponte"?

Si tratta di tirare il ponte utilizzando un cavo fissato alla parte posteriore del ponte e azionato da un dispositivo chiamato "argano". Non sono coinvolte macchine trainanti. Una volta tirato, il ponte viene abbassato alla sua altezza operativa. È un metodo molto specializzato, che richiede preparazione e precisione al millimetro.

Qual è la tempistica di questa operazione?

I ponti di Grigny e Ris-Orangis sono stati lanciati nel settembre 2019, quello di Évry-Courcouronnes nella primavera del 2020. Durante questa operazione, il traffico sulla A6 è stato interrotto di notte per cinque settimane, poiché il lancio, l'installazione sui suoi supporti finali e le finiture dell'installazione sono state completate. Le deviazioni sono state e saranno offerte agli automobilisti sulla A6 attraverso la A10, la N104 e la N7.* Molti attori (squadre tecniche, agenti operativi, ecc.) sono mobilitati per il lancio. Coordinare un progetto del genere è tanto complesso quanto entusiasmante.

*Queste chiusure sono annunciate sul sito web del progetto e sulla pagina Facebook.