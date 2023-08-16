La rue de la Grande Borne come non l'avete mai vista prima!
I lavori di sviluppo del tram T12 sono stati completati quest'estate in rue de la Grande Borne, a Grigny.
Iniziati a settembre 2019, hanno permesso di realizzare lavori:
- servizi igienico-sanitari, reti varie e illuminazione pubblica;
- riparazione della barriera antirumore;
- spostamento della strada;
- riqualificazione del parcheggio esistente, riparazione di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni.
I posti auto rimossi durante la durata dei lavori potrebbero quindi essere restituiti.
Il traffico a doppio senso in rue de la Grande Borne è stato ripristinato (tra il parcheggio Chaufferie e il gruppo scolastico, in direzione Viry-Chatillon/Grigny).
Infine, il percorso delle linee di autobus DM4, DM8 e 420 è tornato alla normalità.
I lavori di posa della piattaforma tranviaria inizieranno presto in strada, al fine di preparare l'arrivo del futuro tram T12.
