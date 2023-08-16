Tram

La rue de la Grande Borne come non l'avete mai vista prima!

I lavori di sviluppo del tram T12 sono stati completati quest'estate in rue de la Grande Borne, a Grigny.

Iniziati a settembre 2019, hanno permesso di realizzare lavori:

  • servizi igienico-sanitari, reti varie e illuminazione pubblica;
  • riparazione della barriera antirumore;
  • spostamento della strada;
  • riqualificazione del parcheggio esistente, riparazione di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni.

I posti auto rimossi durante la durata dei lavori potrebbero quindi essere restituiti.

Il traffico a doppio senso in rue de la Grande Borne è stato ripristinato (tra il parcheggio Chaufferie e il gruppo scolastico, in direzione Viry-Chatillon/Grigny).

Infine, il percorso delle linee di autobus DM4, DM8 e 420 è tornato alla normalità.

I lavori di posa della piattaforma tranviaria inizieranno presto in strada, al fine di preparare l'arrivo del futuro tram T12.

 

Scopri qui sotto le immagini di queste opere su larga scala.

Rue de la Grande Borne prima dell'inizio dei lavori, nel maggio 2019
Il cantiere di rue de la Grande Borne, nel novembre 2019
Il cantiere di rue de la Grande Borne, nel novembre 2019
Rue de la Grande Borne, giugno 2020
Rue de la Grande Borne, giugno 2020
Rue de la Grande Borne, luglio 2020
Rue de la Grande Borne, settembre 2020
Rue de la Grande Borne, settembre 2020