La zona di disconnessione a Épinay-sur-Orge

A Épinay-sur-Orge, il tram T12 lascerà i binari della RER per quelli del tram: questa è chiamata la zona di disconnessione.

Questa è una zona di transizione in cui il tram lascia i binari ferroviari per utilizzare i binari urbani. Il tram T12 correrà come treno tra le stazioni di Massy-Palaiseau e Épinay-sur-Orge e come tram convenzionale tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes. La linea sarà quindi dotata di treni specifici, in grado di circolare su entrambi i tipi di rotaie e in due diverse modalità di guida.

In effetti, esistono differenze tra queste due modalità di circolazione:

Alimentazione: i livelli di tensione elettrica non sono gli stessi

Segnalamento: sui binari del tram, il conducente adatta la sua guida a ciò che vede mentre sui binari ferroviari, i semafori lo guidano

I binari: sulla rete ferroviaria, il treno si basa su rotaie apparenti installate sulla massicciata mentre sulla rete urbana, il binario è incassato nella carreggiata.

