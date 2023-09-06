Lancio della marcia in bianco: ultimo passo prima della messa in servizio!

Dopo le prove statiche e dinamiche, la marcia in bianco è iniziata l'11 settembre.

Al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e quella di tutti gli utenti che attraversano il tram-treno, devono essere effettuati molti test. Si svolgono in 3 fasi: test statici, test dinamici e funzionamento a secco. I test includono segnalamento, sicurezza, catenaria, radio, strumenti del posto di comando centralizzato, accessibilità, coordinamento con altri modi di trasporto (treno). Nessun passeggero può essere ospitato a bordo durante questi test.

La marcia in bianco è in un certo senso la prova generale prima della messa in servizio del tram-treno T12 prevista per dicembre 2023. Tutti i treni sono stati messi in condizioni di traffico reali dall'11 settembre, fermandosi in ogni stazione.

La corsa in bianco consente di ricreare le condizioni reali, il che significa che il tram-treno effettua il suo percorso e si ferma in ogni stazione, secondo la frequenza prevista al momento della messa in servizio. Durante questo periodo, anche i futuri conducenti completano la loro formazione. Ad biglietto esempio, vengono testate la preparazione dei treni, i percorsi, l'implementazione delle interfacce con i treni, le prese di servizio degli agenti, ecc.

Anche i guasti, o anche gli incidenti, vengono simulati per garantire che tutti conoscano il loro ruolo e sappiano come reagire. Contestualmente viene depositato in Prefettura il fascicolo di domanda di autorizzazione alla messa in servizio. Ogni fase è importante perché il tram-treno T12 circolerà sia sui binari della rete ferroviaria tra Massy e Épinay-sur-Orge che sui binari del tram nelle aree urbane tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, quindi è un modo misto di trasporto la cui integrazione nelle aree urbane richiede una verifica scrupolosa. È la garanzia di viaggi comodi e sicuri per tutti.

Pertanto, la corsa a secco offre una preziosa opportunità per identificare e risolvere potenziali problemi prima della messa in servizio. Gli ingegneri possono rilevare anomalie o malfunzionamenti e apportare le modifiche necessarie per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del tram-treno.

Queste operazioni richiedono maggiore cautela da parte dei residenti locali, soprattutto intorno a strade e incroci. Semafori rossi o stop non rispettati, cambi di direzione improvvisi, attraversamento di corsia senza controlli preventivi sono tutti comportamenti rischiosi da vietare. Per la sicurezza di tutti: mai allentare la vigilanza!