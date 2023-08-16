L'officina-garage di Massy-Palaiseau è finita!

Dopo diverse fasi di costruzione degli edifici, della piattaforma tranviaria, della posa delle rotaie e degli allestimenti, la costruzione dell'officina-garage ma anche delle sue attrezzature è completamente completata.

Situato nei comuni di Massy e Palaiseau, l'officina-garage del tram T12 è un edificio di 45.000 m² composto da molti spazi dedicati alla manutenzione, allo stoccaggio e alla pulizia dei tram-treni. È una parte essenziale del tram T12.

Questa attrezzatura essenziale del tram T12 persegue un forte approccio ambientale.

Ora completamente completato, le chiavi del sito sono affidate al futuro gestore della linea: Transilien.

Scoprilo in foto!