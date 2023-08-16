Épinay-sur-Orge al centro dell'opera

Data di pubblicazione: 17 maggio 2019

Il cantiere del ponte ferroviario è stato installato pochi giorni fa nel parcheggio della stazione di Épinay-sur-Orge.

La prima fase di questo lavoro, che durerà da aprile alla primavera 2020, guidata da SNCF Réseau, consiste nella costruzione di un ponte ferroviario. Ciò consentirà alla piattaforma del tram espresso 12 di passare sotto i binari della RER C, quindi di seguire questi binari a livello del chemin des Tourelles a Epinay-sur-Orge, quindi della rue des Rossays a Savigny-sur-Orge.

L'installazione di questa struttura rappresenta una vera sfida per le squadre del Tram 12 express. Infatti, questa operazione deve essere effettuata durante un'interruzione del traffico ferroviario, con una pianificazione a tempo, si parla di "operazione punch".

La costruzione di questo ponte ferroviario viene effettuata in più fasi:

I lavori preparatori vengono eseguiti prima dell'installazione dell'area di costruzione (sgombero, movimento terra).

Il ponte è costruito in loco, vicino ai binari ferroviari.

Questo ponte viene poi spinto sotto i binari ferroviari durante un'operazione speciale prevista per maggio 2020. Il traffico ferroviario sarà interrotto per il completamento di questo lavoro.

Le fasi successive fino alla messa in servizio, guidate da Île-de-France Mobilités, saranno dedicate allo sviluppo dell'hub multimodale: installazione della piattaforma, della stazione del tram 12 express, della stazione degli autobus, accesso pedonale in particolare dal quartiere Grand Vaux, l'armadietto Véligo e il nuovo parcheggio con 400 posti auto.

Per realizzare queste fasi di costruzione, i posti auto sono stati rimossi. In compenso, un parcheggio temporaneo con 141 posti auto è disponibile da maggio e per tutta la durata dei lavori nelle immediate vicinanze della stazione RER C.

I proprietari del progetto incoraggiano gli utenti del parcheggio a utilizzare la rete di autobus durante i lavori. Ad esempio, la linea DM21, rafforzata in modo permanente da Île-de-France Mobilités, consente agli abitanti di Morsang-sur-Orge di raggiungere la stazione RER C di Savigny-sur-Orge.